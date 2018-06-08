فند تصنيف جديد لمؤسسة "كيو أس" البريطانية العالمية (QS) لسنة 2019، بين أفضل 1000 جامعة في العالم، تصريحات وزير التعليم العالي، عن ترتيب الجامعات الجزائرية.

وأكدت مؤسسة كيو أس البريطانية، إن الجامعات الجزائرية خارج التصنيف من بين أفضل ألف جامعة بالعالم، وتقدمت الجامعات السعودية في تصنيف المؤسسة البريطانية، وهي إحدى المؤسسات المرموقة وأكثرها نفوذاً في ما يتعلق بتصنيف الجامعات، فاحتلت جامعة ‏الملك فهد للبترول والمعادن السعودية(KFUPM) ‎ الأولى عربياً وفي المرتبة 189 عالمياً متراجعة من المركز 173، وجامعة الملك عبد العزيز التي تقدمت إلى المركز 231، ثم جامعة الملك سعود في المرتبة 256، علماً أن 8 جامعات سعودية صنفت بين الألف جامعة العالمية.



وفي التصنيف أيضاً 8 جامعات إماراتية، تقدمتها جامعة خليفة في المرتبة 315 عالمياً، ثم جامعة الإمارات في المرتبة 350، والجامعة الأمريكية في الشارقة في المركز 376. إضافة إلى 6 جامعات مصرية، تقدمتها الجامعة الأمريكية في القاهرة في المرتبة 420. وحلت جامعة قطرية واحدة في التصنيف هي جامعة قطر في المركز 332.

أما في الترتيب العالمي، فقد تصدرت 4 جامعات من الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف الجديد 2019 هي: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأول عالمياً وهو بقي في موقعه من العام 2018، تليه جامعة ستانفورد الثانية، هارفرد ثالثة عالمياً، ثم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في المرتبة الرابعة عالمياً، وهي المواقع نفسها التي احتلها ترتيب 2018. وتقدمت جامعة أوكسفورد البريطانية إلى المركز الخامس عالمياً، ثم جامعة كايمبردج البريطانية في المركز السادس، معهد زوريخ للتكنولوجيا سابعاً في الترتيب العالمي للتصنيف، امبريال كولدج لندن ثامنة، جامعة شيكاغو الأمريكية تاسعة، وكلية جامعة لندن في المرتبة العاشرة.



ويعتبر تصنيف QS أحد أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات حول العالم، ويصدر سنوياً عن شركة (Quacquarelli Symonds) البريطانية المتخصصة بالتعليم العالي، حيث يتم الإعلان عن قائمته التصنيفية العالمية، إضافة لقوائم مناطقية لأجزاء مختلفة من العالم، من بينها المنطقة العربية. وتولي الجامعات حول العالم أهمية خاصة لمراتبها التصنيفية لما لذلك من تأثير على اجتذاب الأساتذة والطلاب المتميزين.