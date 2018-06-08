أثار معلق التلفزيون الجزائري سامي نور الدين الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس خلال تعليقه على لقاء المنتخب الوطني ونظيره البرتغالي.

وخلال إحدى اللقطات المشتركة بين اللاعب سليم بوخنشوش وأحد لاعبي البرتغال قال المعلق بطريقة ساخرة "بوخنشوش إبن مروانة ...؛ أحيانا الأقدار تدفع بك أن تلعب ضد كريستيانو والبرتغال بطل أوروبا ...".

وفي لقطة أخرى بين لاعب شبيبة القبائل وحكم اللقاء قال نور الدين "الحكم أكيد يكلمه بالإنجليزية ...؛ ربما يفهم كلمة أو كلمتين".

واحتج رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المعلق، واصفين ما قاله بـ"غير المقبول" من طرف إعلامي يمثل مؤسسة عمومية، وراح البعض حتى وصف تعليق نور الدين بـ"العنصري والجهوي".