أعلنت شركة تركية جزائرية، تدير أكبر مصنع للنسيج بغليزان غرب الجزائر العاصمة، عن حاجتها لتوظيف أكثر من ألفي شخص بالمصنع النسيج.

جاء في بيان نشر في موقع الأناضول للانباء، ان لشركة "تايال" مصنع النسيج، الذي أنجز بشراكة بين "تايبا" التركية، ومجمع الشركات العمومية الجزائرية، وتم توجيه إعلان التوظيف إلى وكالة التشغيل بولاية غليزان، من أجل طلب اليد العاملة بالمنطقة.

وتضمن الشق الأول من الإعلان عملية توظيف نوعية تخص 15 مهندسا في النسيج، أما الشق الثاني فتضمن إعلان لتوظيف ألفي شخص، ألف منهم من الحاصلين على شهادات تدريب مهنية، أما الألف الباقية فهي من أصحاب مستوى التعليم الثانوي وما دونه.

وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية عن بدء الإنتاج بشكل جزئي في "مصنع النسيج بغليزان"، الذي يوصف بأنه الأكبر من نوعه في الجزائر وإفريقيا.

ويبلغ معدل الإنتاج في المصنع خلال الفترة التجريبية (تمتد لبضعة أشهر)، 20 طنا في اليوم، وسينتج خلال هذه المرحلة خيوط النسيج.

وسينتقل نظام العمل بالمصنع، تدريجيا، ليصل إلى 60 طنا في اليوم.

ويعد هذا المصنع الثاني من نوعه الذي تشارك به شركة "تايبا" التركية في القارة الإفريقية، بعد تواجد منشأة لها في مصر، وفق بيان سابق لوزارة الصناعة الجزائرية.

وسيساهم المشروع في خلق 25 ألف وظيفة عمل اعتبارا من سنة 2020 (إنهاء المشروع بكافة مراحله) وفق مصادر جزائرية.