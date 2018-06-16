وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا وقائيا لضمان التغطية الأمنية لمجريات امتحانات شهادة البكالوريا، المقررة طيلة الفترة الممتدة من 20 إلى غاية 25 جوان من السنة الجارية، بتسخير تعداد بشري يتكون من أكثر من 18000 شرطي من مختلف الرتب.

تشمل التغطية الأمنية لامتحانات شهادة الباكلوريا، 2108 مركز امتحان عبر قطاع اختصاص الأمن الوطني بكامل ولايات الوطن، 14 مركز تجميع، 70 مركز تصحيح، 02 مراكز طبع بالإضافة الى مراكز حفظ المواضيع والبالغ عددها 66 مركز، كما ستشارك مصالح الأمن الوطني في حفظ المراكز المتقدمة لحفظ المواضيع.

من جهة أخرى تم تسخير كافة آليات الوقاية لتسهيل سيولة الحركة المرورية بالقرب من مراكز الإمتحانات التي تشهد توافد التلاميذ والأولياء، والحفاظ على سلامة الممتحنين عن طريق وضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متحركة، لضمان إنجاح كل الظروف المهيأة لسير هذه الامتحانات عبر كافة التراب الوطني، إلى جانب مكافحة ظاهرة التوقف العشوائي قرب هذه المراكز وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة بتفعيل نشاط وحدات الدراجات النارية وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية عبر كافة القنوات الإتصالية للمديرية العامة للأمن الوطني تخص الحدث. هذا وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها مجندة ليلا ونهارا لضمان السير الحسن للإمتحانات.