سيتقدم ابتداء من يوم غد الأربعاء، 4391 محبوس مرشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018 على مستوى 43 مؤسسة عقابية، معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة العدل.

وستعطى إشارة الانطلاق بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.

وتجري هذه الامتحانات تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية.

وبغرض مساعدة المحبوسين لهذه الامتحانات، نظمت دروس للدعم أطرها ما يزيد عن 712 أستاذ في مختلف الشعب، خاصة العلمية منها.