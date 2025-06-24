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الأمم المتحدة تحذر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري

 كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ارتفع مستوى قياسي خلال العام الماضي، وأن درجات حرارة.

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الخبر

26/11/2019 - 21:42

الأمم المتحدة تحذر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري
الأمم المتحدة تحذر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري

&nbsp;كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، قد ارتفع إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي، وأن درجات حرارة الأرض قد ترتفع لأكثر من مثلي&nbsp; الحد المتفق عليه دوليا إذا لم تتخذ إجراءات. ويقيس التقرير حجم خفض الانبعاثات المطلوب للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى&nbsp; مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستوياتها قبل الثورة الصناعية وفقا لاتفاق باريس&nbsp; الموقع عام 2015. ويفيد ملخص التقرير الذي أعده برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بأن "بقاء&nbsp; الحال على ما هو عليه ينذر بارتفاع درجات الحرارة 3.2 درجة مئوية خلال القرن&nbsp; الحالي مما قد يحدث...

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الخبر

26/11/2019 - 21:42

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