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ألمانيا تطالب بتحقيق أممي حول مسلمي الإيغور

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، الحكومة الصينية، بتقديم توضيحات حول التسريبات نشرت مؤخرا حول أوضاع معتقلي مسلمي الإيغور، متحدثا عن.

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26/11/2019 - 19:21

ألمانيا تطالب بتحقيق أممي حول مسلمي الإيغور
ألمانيا تطالب بتحقيق أممي حول مسلمي الإيغور

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، الحكومة الصينية، بتقديم توضيحات حول التسريبات التي نشرت مؤخرا حول أوضاع معتقلي مسلمي الإيغور، متحدثا عن أن الصين مطالبة بـ "الامتثال لواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان". كماس طالب أيضا بفتح تحقيق "أممي" حول هذا الموضوع. وجاءت تصريحات المسؤول الألماني ، بعد يومين عن تسريب وثائق عن تضييق الصين على أقلية الإيغور المسلمة في مقاطعة شنغيانغ، ومن ذلك اعتقال ما يقارب مليون منهم، إلى جانب أفراد من أقليات مسلمة أخرى، في معتقلات معروفة باسم "إعادة التربية".وأشار ماس إلى أنه على الصين أن تسمح للمنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان...

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26/11/2019 - 19:21

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