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حبس شاب مصري رفع علم فلسطين بملعب القاهرة

قال المحامي المصري عمرو عبد السلام، نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الشاب عز منير خضر، الذي رفع علم فلسطين ملعب القاهرة أثناء.

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26/11/2019 - 17:02

حبس شاب مصري رفع علم فلسطين بملعب القاهرة
حبس شاب مصري رفع علم فلسطين بملعب القاهرة

قال المحامي المصري عمرو عبد السلام، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الشاب عز منير خضر، الذي رفع علم فلسطين في ملعب القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا. وأكد عمرو عبد السلام أن أسرة الشاب فوضته للدفاع عن نجلها بعد قرار حبسه 15 يوما، مشيرا إلى أنه سيتوجه غدا إلى نيابة أمن الدولة لمعرفة الاتهامات المسندة للمتهم والاطلاع على التحقيقات تمهيدا لحضور جلسة التجديد القادمة معه. وتسبب القبض على الشاب المصري الذي قام برفع علم فلسطين على خلفية الأحداث هناك، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور صور ومقاطع فيديو للحظة القبض عليه.

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الخبر

26/11/2019 - 17:02

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