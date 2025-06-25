اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية

تدرك اليوم الأربعاء الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها الحادي عشر، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين: ـ عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية الاغواط (00: 15). - علي بن فليس ينشط تجمعا شعبيا بولاية البويرة (00: 15). -عز الدين ميهوبي ينشط تجمعين شعبيين بولاية قسنطينة (11:00)، وولاية ميلة، في الفترة المسائية. - عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بولاية المدية (10:00)

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