الوطن

اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية

 تدرك اليوم الأربعاء الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها الحادي عشر، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين: ـ عبد العزيز بلعيد ينشط.

  • 7942
  • 0:20 دقيقة
الخبر

الخبر

27/11/2019 - 09:04

اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية
اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية

&nbsp;تدرك اليوم الأربعاء الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها الحادي عشر، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين: ـ عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية الاغواط (00: 15). - علي بن فليس ينشط تجمعا شعبيا بولاية البويرة (00: 15). -عز الدين ميهوبي ينشط تجمعين شعبيين بولاية قسنطينة&nbsp; (11:00)، وولاية ميلة، في الفترة المسائية. - عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بولاية المدية (10:00)

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

اشتراك

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder
الخبر

الخبر

27/11/2019 - 09:04

مقالات الواجهة

الاستفتاءات

هل يجب تنظيم نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟

{{ responseText }}

إظهار النتائج

العودة إلى الاستفتاء إجمالي الأصوات : 376

كاريكاتير المزيد

كاريكاتير العدد 11187

العدد : 11187 25-06-2025

الأكثر قراءة

  1. إجراء قطري مفاجئ

  2. لماذا تتكرر الحملات الدعائية ضد الجزائر؟

  3. إيران تقصف القاعدة الأمريكية في قطر (فيديو)

  4. هذه أسعار سكنات الترقوي الحر بالعاصمة

  5. قنبلة في كرة القدم الفرنسية