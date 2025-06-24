الوطن

يشتري مقتنيات لـ"هتلر" ويهديها لإسرائيل

 أكد رجل الأعمال اللبناني عبد الله شاتيلا، عزمه التبرع بمقتنيات الزعيم النازي أدولف هتلر، اشتراها بقيمة 600 ألف أورو مزاد بمدينة ميونخ الألمانية،.

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26/11/2019 - 22:17

يشتري مقتنيات لـ"هتلر" ويهديها لإسرائيل
يشتري مقتنيات لـ"هتلر" ويهديها لإسرائيل

&nbsp;أكد رجل الأعمال اللبناني عبد الله شاتيلا، عزمه التبرع بمقتنيات الزعيم النازي أدولف هتلر، التي اشتراها بقيمة 600 ألف أورو في مزاد بمدينة ميونخ الألمانية، إلى إسرائيل. وقال شاتيلا، المقيم في سويسرا، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه &rdquo;أبلغ منظمة &rdquo;كيرين هايسود&rdquo; الإسرائيلية قبل المزاد، بأنه يعتزم شراء أكبر عدد ممكن من مقتنيات هتلر والتبرع بها لهم&rdquo;. وذكر شاتيلا أنه اشترى 10 مقتنيات، من بينها &rdquo;قبعة لهتلر قابلة للطي ونسخة من كتاب &rdquo;كفاحي&rdquo;، وعلبة سجائر، وخطابات وآلة كاتبة&rdquo;. وأشار رجل الأعمال اللبناني إلى أنه أراد في بادئ الأمر حرق تلك المقتنيات...

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26/11/2019 - 22:17

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