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رئاسيات: اعتماد 21 وسيلة إعلامية أجنبية

 أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيان لها يوم الثلاثاء أنه تم اعتماد واحد عشرين (21) وسيلة إعلامية  أجنبية بلدان آسيوية أوروبية وعربية وإفريقية.

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الخبر

27/11/2019 - 09:34

رئاسيات: اعتماد 21 وسيلة إعلامية أجنبية
رئاسيات: اعتماد 21 وسيلة إعلامية أجنبية

&nbsp;أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها يوم الثلاثاء أنه تم اعتماد واحد و عشرين (21) وسيلة إعلامية&nbsp; أجنبية من بلدان آسيوية و أوروبية وعربية وإفريقية من أجل تغطية الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر المقبل. وأوضح ذات المصدر أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قامت حتى يوم 25 نوفمبر 2019 باعتماد وسائل إعلام أجنبية أعربت عن رغبتها في تغطية الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019". وأضاف بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "أنه تم حتى اليوم اعتماد 21 وسيلة إعلامية أجنبية تمثل بلدانا آسيوية&nbsp;&nbsp; &nbsp;وأوروبية وعربية وإفريقية". كما ذكرت بأن آخر أجل لاستلام الطلب...

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الخبر

27/11/2019 - 09:34

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