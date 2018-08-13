تعرض شاب 28 سنة من العمر، أمس، إلى عملية قتل طعنا في شاطئ الصخرة المفتتة ببومرداس من طرف شابين تم توقيف أحدهما.

و حسب ما أفادت به مصادر لـ " الخبر" فإن الضحية " ج . م" من مواليد 1990 ينحدر من باب الزوار قد تعرض إلى القتل طعنا من طرف شابين تم توقيف أحدهما والآخر في حالة فرار .

وفي حين أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس أن الضحية تم نقله جثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الثنية في حدود منتصف ليلة أمس متأثرا بإصابته، قالت مصالح الدرك الوطني أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة مع أحد الجناة في وقت يبقى البحث مستمرا على الجاني الآخر الذي حددت هويته لكن يوجد في حالة فرار.

من جهتهم اشتكى المصطافون من غياب الأمن على مستوى عدد من الشواطئ في ولاية بومرداس أين يسيطر خارجون عن القانون على هذه الشواطئ ومواقف السيارات بالرغم من أن مصالح الدرك والشرطة قد نفذتا العديد من المداهمات التي مكنت من توقيف أزيد من 20 شخصا و حجزت مئات الشمسيات والطاولات .