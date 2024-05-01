الأمن يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية البليدة نداء للجمهور حول مشتبه فيها في نصب واحتيال مع انتحال صفة منظمة قانونا.

وجاء في نداء للجمهور أنه "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، تنهي مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في أمن دائرة بوفاريك إلى علم المواطنين، أنها قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة، ويتعلق الأمر بالمدعوة (ل، ي)، المشتبه فيها في قضايا النصب والاحتيال مع انتحال صفة منظمة قانونا".

وفي هذا الصدد، "توجه مصالح الأمن لولاية البليدة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالفة الذكر، سواء التقاها شخصيا أو تعامل معها، أو له معلومات بصفته شاهدا، التوجه إلى محكمة بوفاريك، أو التقدم إلى مقر أمن دائرة بوفاريك أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".