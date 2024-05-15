عمليات شرطية ليلية أسفرت عن توقيف 347 مشتبها فيه

في عملية شرطية واسعة النطاق قامت بها مصالح أمن ولاية الجزائر شملت 13 أمن مقاطعة إدارية يومي الـ 13 و 14 من شهر ماي 2024.

وحسب بيان لذات المصالح فقد "تم من خلالها مراقبة (825 ) شخصا مع تحويل (347) مشتبه فيه في قضايا مختلفة تتعلق بـ : حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية (139) قضية مخدرات، (17) قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة ، قضايا تتعلق بـ : الإخلال بالنظام العام المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها، سبعون (37) شخص منهم محل بحث من قبل الجهات القضائية، فيما تم مراقبة (568) مركبة و(399) دراجة نارية، تم تحرير (153) مخالفة ووضع (44) منها في المحشر.

كما تم خلال هاته العمليات، أضاف البيان، "ضبط و حجز: (748) قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، (500) - غرام من المخدرات قنب هندي، (08) ألعاب نارية، (18) سلاح أبيض محظور من مختلف الأنواع والأحجام".