قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم اعتراض مجموعتين من المهاجرين السريين، تتكونان من 25 شخصاً، ادعوا جميعاً أنهم يحملون الجنسية الجزائرية، حسبما أفادت وكالة أكي الايطالية للأنباء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن "عناصر درك فرقة كاربونيا، أوقفت المهاجرين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، في بلدية سانت آنا أرّيزي ـ سولتيشيس"، جنوب الجزيرة، حيث "تم تعقب المجموعة الأولى المكونة من 15 شاباً من بينهم امرأة، بعد الرابعة صباحا بقليل، بناء على بلاغ من مواطن للشرطة، من قبل فرقة درك سان جوفاني سويرجيو قرب الساحل"، في المنطقة.

وتابعت "عند حوالي الساعة السادسة، تم تعقب المجموعة الثانية المتكونة من 10 مهاجرين من قبل دورية لعناصر درك ناراكو، بينما كانت تسير في شوارع مركز مدينة سانت آنا أرّيزي بعد أن تركت القارب الصغير الذي كان يقلها على الساحل".

وأضافت ذات المصادر إنه "تم نقل المهاجرين الـ 25، الذين رسوّا خلال الليلة الماضية على الأرجح، بعد إنهاء الإجراءات الأمنية، إلى مركز المنستير لاستقبال المهاجرين