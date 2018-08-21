تعيش المذابح الوطنية خلال يوم العيد ضغطا واسعا بالنظر إلى قوة عدد الأضاحي المذبوحة، ما يؤدي إلى تجاوزات تعوّد الزبائن الاصطدام بها كل سنة، في ظل غياب الرقابة المشددة التي تضمن ممارسة قانونية للمهنة وأضاحي سليمة. في المقابل، طالبت نقابة البياطرة بضرورة الذهاب إلى المذابح المتنقلة خاصة في مثل هذه المناسبات وتزايد عدد التجمعات السكنية.

حتى وإن كانت هناك أغلبية تفضل نحر الأضحية في المنازل أو في الأحياء التي تسكنها مع الجيران والأقارب، بسبب عدة عوامل على رأسها عامل الوقت، كون النحر في المذابح ينتج عنه الانتظار في الطابور، وكثيرا ما تنتهي العملية في المساء، فيفوت صاحب الأضحية على نفسه متعة اللمة العائلية وتناول وجبة الغداء في وقتها، إلا أنه في المقابل هناك شريحة واسعة اعتادت على نقل أضحيتها إلى المذابح لتفادي ما ينجر عن عملية الذبح، ولمراقبتها من قبل البياطرة لتفادي الإصابة بأي أمراض تنجم عن تناول لحوم غير سليمة.

إلا أن ما ذكره من تعودوا التوجه إلى المذابح لـ"الخبر" أن هذه الأخيرة تحتاج إلى اهتمام أوسع من قبل الجهات الوصية، بالنظر إلى حالة "الفوضى" التي تسجلها يوم العيد، انطلاقا من عملية حجز الأماكن التي ذكر بخصوصها الكثير أنها تخضع للمحسوبية، فهناك من يكونون في آخر الطابور ويمرون مع الأوائل بحكم معرفتهم بمسؤولي المذبح أو القائمين على عملية الذبح، وهناك من يدفعون مبالغ إضافية مقابل مرورهم مع بداية اليوم للتمكن من تحضير وجبة الغداء في وقتها، فيما يقبع من لا يملكون هذه المؤهلات إلى مساء اليوم.

وحتى العملية، حسب هؤلاء، تتخللها أحيانا تجاوزات شرعية في عملية وتوقيت النحر، والسبب هو غياب فرق خاصة تابعة لوزارتي الفلاحة والتجارة مهمتها الوقوف على حالات الغش بأنواعها، خاصة أن كباش العيد تكتسي خصوصية من الناحية الشرعية، وحتى الأضاحي في حد ذاتها، حسبهم، لا تراعى حالتها قبل الذبح، لأن عددا مهما من المذابح تقوم بالنحر فيما تكون الأضاحي في الطابور تشاهد العملية رغم النهي عن ذلك شرعا وضرره من الناحية الصحية.

من جهتنا، اتصلنا بنقابة البياطرة للحديث عن الجو العام لعملية النحر يوم العيد، حيث أكدت الأمينة العامة للنقابة، سعيدة عكالي، لـ"الخبر"، أن عملية الذبح تحتاج إلى فرق مراقبة متخصصة، حيث تكتسي خصوصية على مستوى كل الأصعدة، ودعت إلى ضرورة العمل من أجل استحداث مذابح متنقلة على غرار الدول المتقدمة، خاصة أنها أصبحت أكثر من ضرورة في الجزائر بتزايد عدد الأحياء السكنية، حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تقدم خدمة مهمة سواء في عملية الذبح أو حتى مراقبة الأضاحي من حيث السلامة الصحية لوجود فريق متكامل من البياطرة والمتخصصين في عملية النحر.