قام، مساء أمس، مجموعة من البطالين في ورڤلة، في أجواء متوترة، باحتجاز شاحنة ذات صهريج محملة بالبنزين وسط المدينة، وقاموا برش أجسادهم بالبنزين مهددين بإضرام النار فيها للمطالبة بمناصب عمل بالشركات البترولية. وقال شهود عيان إن المحتجين رفضوا الإفراج عن الشاحنة وتمسكوا بحضور مسؤولي ملف التشغيل، في أسلوب تكرر كثيرا في الأيام القليلة الماضية، لاسيما بعدما قامت الوكالة الولائية للتشغيل بإشهار عروض عمل شركات وطنية كبرى، الأمر الذي خلف قلاقل في صفوف طالبي العمل، رافقتها اعتصامات مفتوحة للبطالين أمام المقرات الرسمية.

وحمل المحتجون الوالي مسؤولية تعفن الوضع، معتبرين أنه همش احتجاجات البطالين ورفض حتى استقبال الشباب الذين لا يزالون معتصمين لحد الآن أمام مقر الولاية.



