أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تزامنا مع ختام موسم الحج، عن مشروع متكامل لتطوير المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والذي من المتوقع بدء تنفيذه قبل موسم الحج المقبل.

وأوضح أمير منطقة مكة خالد الفيصل، في مؤتمر صحفي بختام موسم الحج، بثته قناة الإخبارية المحلية، أن الإعلان عن مراحل تطوير المشاعر المقدسة في مكة سيكون قريبا.

وأكد سعي بلاده عبر خطتها الاقتصادية 2030 إلى أن يصل عدد الحجاج إلى 5 ملايين حاج.

وقد تم الإعلان في الأيام الماضية عن أن عدد الحجاج لهذا الموسم تجاوز المليونين حاج ونجاح الخطة التنظيمية للحج من خلال التنسيق ما بين جميع القطاعات المعنية.

وأكد الأمير خالد أن "التنسيق بين مختلف الجهات في موسم حج هذا العام لم يسبق له مثيل"، منوها بأن إجمالي القوى العاملة في الحج بلغ 250 ألف شخص.

وأشار إلى نجاح الطوق الأمني الذي شكل حول مكة لمنع الحجاج الغير حاملين لتصريح الحج من الدخول، قائلا "إن عدد الحجاج بدون تصريح لم يتجاوز 110 آلاف، ومعظم المخالفين كانوا من داخل مدينة مكة"، وأكد أن بلاده "لا تمنع أحدا من أداة الحج".