حفيد مانديلا: إرادة الفلسطينيين مصدر إلهام لنا

قال نكوسي زويليفيليلي مانديلا، العضو ببرلمان جنوب إفريقيا، (حفيد نيلسون مانديلا)، إن عزم الفلسطينيين وإرادتهم الصلبة لنيل الحرية كانت مصدر إلهام لبلاده لطرح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لدى تواجده بمدينة إسطنبول التركية لمناقشة القضية الفلسطينية وتطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة من 7 أكتوبر.

وأوضح مانديلا أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت في قلوب مواطني جمهورية جنوب إفريقيا.

وأضاف قائلا: "قال جدي الرئيس نيلسون روليهلاهلا مانديلا، الأب المؤسس لديمقراطية شعبنا، خلال زياراته إلى غزة عامي 1995 و1997: لن تكتمل حريتنا بدون حرية الشعب الفلسطيني".

وتابع: "الرئيس نيلسون مانديلا قطع هذا العهد للفلسطينيين، ولهذا السبب نواصل نحن في جنوب إفريقيا الدفاع عن القضايا التي كان يمثلها ويدافع عنها. فقد كان الرئيس مانديلا يعتبر النضال الفلسطيني أعظم قضية أخلاقية في هذا العصر".

وأشار مانديلا إلى أهمية مبادرة "أسطول الحرية الدولي" الذي من المقرر أن ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة انطلاقاً من تركيا.

وذكر أن "أسطول الحرية" هو تحرك نحو تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على وجوب السماح للمساعدات الإنسانية بدخول غزة بحرية تامة.