"حماس" تتمسك بشروطها

أكد مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، أن الحركة "لن توافق بأي حال من الأحوال" على اتفاق هدنة في غزة لا يتضمن صراحة وقف العدوان.

واتهم المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بأنّه "يعرقل شخصيا" جهود التوصل لاتفاق هدنة وذلك "لحسابات شخصية"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وقال ذات المسؤول إن المحادثات التي جرت السبت في القاهرة مع الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) لم تشهد "أي تطورات".

وأضاف القيادي في الحركة "انتهى اليوم (السبت) من التفاوض وغدا جولة جديدة".

واستؤنفت في القاهرة السبت المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

وتسبب العدوان الصهيوني المدمر على قطاع غزة بسقوط 34654 شهيدا غالبيتهم مدنيون.