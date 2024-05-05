جدل حاد بشأن ملابسات مقتل نائل في فرنسا

أطلق القضاء الفرنسي، صباح اليوم الأحد، عملية تخص إعادة تمثيل الأحداث في مقتل الشاب نائل مرزوق على يدي شرطي يوم 27 جوان 2023 أثناء فحص مروري، بنانتير في ضواحي باريس، وفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام في فرنسا.

ويهدف المسعى إلى تقديم إيضاحات حول نقاط ظل عديدة تضمنها التحقيق في الجريمة، أهمها "مسألة شرعية إطلاق النار"، بعد أن برر الشرطي المتهم تصويب مسدَسه حول الشاب، الذي ينحدر من أصول جزائرية، بـ "الدفاع عن النفس"، وبأنه كان يعتقد بأنه "سيدهس شخصا بالسيارة" التي كان بداخلها، لحظة إطلاق النار عليه.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن أحد المحامين في القضية، لم تذكر اسمه، أن إعادة تمثيل الوقائع "تعد محاكمة قبل أوانها". معتبرا أن العملية ستكون حاسمة في سير التحقيق.

والمعروف أن الشرطي فلوريان م الذي أطلق النار على نائل (17 سنة)، يقع تحت طائلة تهمة "القتل العمدي"، بينما زميله جوليان. ل الذي كان معه لحظة توقيف سيارة نائل، فقد وضعه القضاء تحت صفة "شاهد متواطئ في الجريمة".

وبحسب الإجراءات التي تمليها إعادة تمثيل وقائع الجريمة، يفترض إحضار الشرطيين إلى مكان الأحداث، وهما ملثمان.

وشهد محيط إعادة تمثيل الجريمة تعزيزات أمنية مشددة، حيث انتشر رجال الأمن بكثافة في "ساحة نلسون مانديلا" بوسط نانتير، لتفادي احتجاجات محتملة، علما أن مظاهرات صاخبة قامت بعد الجريمة، تصدرتها والدة نائل، للمطالبة بمحاكمة القاتل. كما اندلعت احتجاجات كبيرة في عدة مدن فرنسية، صاحبتها أعمال شغب ونهب محلات التجارية.

وشككت عائلة الشاب القتيل والتنظيمات المناهضة للعنصرية، في مصداقية رواية الشرطة التي استندت إلى صور فيديو استخرجت من كاميرات مثبتة بالقرب من مكان الواقعة، مفادها أن الشرطي أطلق النار "بسبب عدم امتثال الشاب لأمر التوقف أثناء فحص مروري". فالاعتقاد الراسخ في أوساط المهاجرين، هو أن الشرطي "تصرف بدافع عنصري". وأُثارت القضية رد فعل الجزائر بعد يومين من وقوعها.

فقد وصفت خارجيتها مقتل نائل بـ"الوحشي والمأساوي"، معبَرة عن "صدمتها واستيائها"، وبأن "الظروف التي أحاطت بالحادثة مثيرة للقلق بشكل لافت".

وقالت إنها "على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل، من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به". وأكدت الخارجية "حرصها الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتنا الوطنية، في أوقات الشدائد والمحن".

ونقلت التعازي لعائلة الشاب القتيل، وقالت إن "الجميع في بلدنا يشاطرها بشكل واسع حزنها وألمها".