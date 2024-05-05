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الكيان يقرر غلق مكتب "الجزيرة"

5 ماي 2024 ()

38serv

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أفادت وسائل إعلام عبرية، أن مجلس وزراء حكومة الكيان، قرر غلق مكتب القناة القطرية "الجزيرة" في الأراضي المحتلة.

وحسب هيئة البث فإن التصويت على قرار الغلق تم بالإجماع في مجلس الوزراء دون حضور وزراء المعسكر الرسمي أو ما يعرف بـ "مجلس الحرب".

وكانت حكومة النتن سنت قانون مند أسابيع يسهل عملية غلق القنوات الأجنبية، ويتهم الصهاينة القناة القطرية بـ "التحريض"، ويفهم من التحريض نقل بشاعة عملية الإبادة الجارية في قطاع غزة.

بينما قالت الإذاعة الرسمية إنّ رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.

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