تصريحات جديدة لمدان

أدلى المدير العام الجديد لنادي شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، بتصريحات للقناة الإذاعية الثانية، تحدث فيها عن قضية المدرب القادم للفريق الأول.

وأكد مدان أنه لا يجب التحدث عن المدرب القادم في الوقت الحالي وذلك احتراما للطاقم الفني الحالي المتكون من بن صافي وبهلول اللذان يقومان بعمل كبير.

غير أن اللاعب السابق للفريق لم يخفي بحث الإدارة القبائلية عن مدرب "ممتاز لكن في سرية تامة"، مضيفا أن المدرب هو من سيختار طاقمه الفني و"بروفايل" اللاعبين الذي يريدهم.

وحسب مدان فإن استقدام لاعب دولي معروف لا يحتاج الضوء الأخضر من المدرب لأنه لاعب ذو مستوى ممتاز فحتى المدرب سيقبله دون شك.

وأكد مدان الأخبار التي تحدثت عن انضمام كريم دودان للعمل في شبيبة القبائل، قائلا "دودان ابن عائلة وشخص محترم وهو رسميا معنا".