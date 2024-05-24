هل تتواجد قوات فاغنر في تونس؟

كذبت السلطات التونسية وجود عناصر من فاغنر الروسية على الأراضي التونسية، بعد تداول الإعلام الفرنسي لمعلومات تفيد بوجود فاغنر في جزيرة جربة جنوبي البلاد.

ونشرت السفارة التونسية في باريس بيانا ينفي ما بثته قناة أل سي الفرنسية في برنامج خاص، زعمت فيه بوجود أعضاء من مجموعة فاغنر الروسية في جزيرة جربة، وشدد بيان السفارة على أن " القناة الفرنسية لا تحترم أخلاقيات المهنة التي تحكم العمل الإعلامي بشكل عام، وأن تونس بلد ذو سيادة وسيتمكن بمفرده من السيطرة على كامل أراضيه وحمايتها ".

وأكدت السفارة في بلاغها "أنّ القناة الفرنسية تواصل عملها في التضليل الإعلامي من خلال ترويج معلومات لا أساس لها من الصحة عن تونس دون التحقق من هذه المعلومات مسبقًا من المصادر الرسمية"، مضيفة "التضليل الإعلامي رياضة يبرع فيها البعض".

وشدد البيان على أنه لا يوجد أي طرف أجنبي يمكنه أن يحاسب تونس بشأن علاقاتها، وأفاد "غني عن القول خاصة بالنسبة لأولئك الذين قد لا يعرفون ذلك، أنه لا يوجد أي طرف في وضع يسمح له بمحاسبة تونس".

وقبل القناة الفرنسية كانت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، قد نشرت تقريرا يزعم بوجود طائرات روسية في مطار جربة ضمن رحلات جوية عسكرية روسية ، وأفادت الصحيفة بأنه "تم رصد طائرات عسكرية روسية وهي تهبط في مطار جربة خلال الأيام الماضية"،

ونقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء أنشطة مجموعة فاغنر وتلك التي تدعمها روسيا في القارة الإفريقية، والتي تؤجج الصراعات وتشجع "الهجرة غير النظامية، بما في ذلك إلى تونس، ، وتساءلت "لاريبوبليكا" في نفس السياق "هل قررت تونس "تغيير مواقفها من خلال الانفتاح على بوتين؟ أم أنها تمارس ضغوطا على الغرب من خلال الإشارة إلى استعدادها للانضمام إلى تحالف الجنوب الجديد الذي تسعى روسيا والصين إلى تشكيله لزعزعة استقرار العالم وإضعاف القيادة الأمريكية؟"، وفق منطوق الصحيفة.

لكن السفارة الروسية في ليبيا نشرت في السياق تكذيبا لذلك، وأفادت في بيان أن" هذا كذب وتزييف، وعدم احترام كامل للقارئ سواء كان في إيطاليا أو خارجها"، واتهمت موسكو الصحيفة الإيطالية باختلاق ما وصفتها "إنشاء وتكرار قصص رعب عن قوات فاغنر لتخويف القارئ عديم الخبرة بفكرة وجود طائرات مقاتلة روسية في مطار جزيرة جربة في تونس المجاورة لليبيا. لا يسع المرء إلا أن يحسدهم على مثل هذا الخيال".

واعتبرت السفارة الروسية، أن "الدول الغربية تسوّق عبر إعلامها لأفكار غير حقيقية، الغرض منها بث الذعر ومحاولة التأثير على الأوساط الاجتماعية، عبر الترويج لأخبار مزيفة". ونفى البيان وجود أي طائرات حربية تابعة لقوات فاغنر داخل جزيرة جربة التونسية، المجاورة لليبيا، كما تزعم الدول الغربية، في إشارة لتقرير صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية.