أكثر من 600 ألف طفل في غزة محروم من التعليم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنّ أكثر من 600 ألف طفل حرموا من التعليم في قطاع غزة نظرا لإغلاق المدارس قسريا بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وذكرت الأونروا عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي: "حرم 625 ألف طفل في غزة من التعليم بسبب إغلاق المدارس القسري".

وتابعت الوكالة في منشورها "يواصل زملاؤنا في الأونروا دعم الأطفال الفلسطينيين من خلال الأنشطة التي تساعدهم على العودة إلى التعلم، لكن هذا ليس كافيا"، مضيفة "يجب وقف إطلاق النار الآن".

وأضافت الوكالة "لكي لا يصبحوا جيلا ضائعا، يجب وقف إطلاق النار الآن في غزة .. الأطفال هم أول من يعانون وأكثر من يعانون في الصراعات والحروب".

ويتواصل العدوان الصهيوني غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الرابع والخمسين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف ممنهج لإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.