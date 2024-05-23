بسكرة: مؤثرات عقلية مموهة بالبصل في شاحنة

نجح، يوم أمس، عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة من تفكيك شبكة إجرامية تحترف تهريب ونقل المؤثرات العقلية ما بين الولايات باستعمال مركبة مع توقيف أفراد هذه الشبكة وإفشال حمولة فاقت 22 ألف كبسولة .

العملية جاءت بعد استغلال معلومات تحصلت عليها الفرقة تفيد بوجود أحد الأشخاص المشتبه فيهم يترأس شبكة إجرامية وهو بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية من ولاية جنوبية إلى أخرى شمالية مرورا بولاية بسكرة، على الفور تم وضع خطة عمل حكمة أسفرت عن توقيف شاحنة لإسعاف السيارات على مستوى نقطة مراقبة بمدينة بسكرة وعلى متنها المشتبه فيه وشخصين آخرين تمثلت حمولة شاحنة إسعاف السيارات في شاحنة صغيرة بدورها محملة برزم من البصل وبإخضاعها لعملية التفتيش الدقيق عثر على 03 علب كبيرة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين 300 ملغ بمجموع قدره 22.500 كبسولة كانت مموهة داخل رزم البصل مع حجز مبلغ مالي بحوزة أحد المشتبه فيهم.

أفراد الشبكة الثلاث الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و32 سنة تم تحويلهم إلى مقر الفرقة أين أنجز ضدهم ملف جزائي بموضوع تهريب مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنب باستعمال مركبة ذات محرك في إطار جماعة إجرامية منظمة الموقوفين سيتم تقديمهم اليوم أمام العدالة.

من جهة أخرى، حجزت ذات الفرقة كمية من المؤثرات العقلية قدرت بنحو 2500 قرص مهلوس. العملية كشفت إثر استغلال معلومات تفيد عن وجود شبكة إجرامية تتكون من 03 أشخاص يمتهنون تهريب المؤثرات العقلية باستعمال مركبة وهم بصدد تهريب كمية منها من مدينة بسكرة إلى ولاية شمالية. وبعد تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم تم رصدهم بأحد الأحياء وسط مدينة بسكرة في وقت متأخر من الليل وهم بصدد الانطلاق على متن مركبة سياحية، ليتم توقيفهم بعد أن حاولوا الفرار بمجرد مشاهدتهم لقوات الشرطة، أين ضبط بحوزة أحدهم حقيبة يدوية وبداخلها كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ قدر عددها الإجمالي 2490 كبسولة، كما تم حجز مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم من عائدات هذا الفعل الإجرامي، هواتف نقالة بها شرائح مقيدة باسم الغير يستعملها أفراد الشبكة للتواصل فيما بينهم. الموقوفين الثلاثة تم تحويلهم إلى مقر الفرقة أين أنجز ضدهم ملف جزائي. وبتقديمهم أمام العدالة صدر ضد اثنين منهم أمر إيداع فيما وضع الثالث تحت نظام الرقابة القضائية.