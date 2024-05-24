عمليات جديدة للمقاومة

كشفت كتائب القسام، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، عن عمليات جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني.

وأعلنت "القسام" تمكن أحد قناصيها من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل شمال مخيم جباليا.

وفي جباليا أيضا، أعلنت "القسام" أن مقاتليها استدرجوا قوة صهيونية خاصة إلى عين نفق داخل المخيم، واشتبكوا معها من نقطة صفر وأوقعوها بين قتيل وجريح.

وقالت "القسام" إن مقاتليها استهدفوا دبابتين من نوع "ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع العجارمة بجباليا.

وتابعت أن عناصرها تمكنوا أيضا من تفجير دبابة من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

وفي سياق متصل، أعلنت القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 دبابات بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" في منطقة تبة زارع شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.