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العالم

صدمة جديدة للصهاينة

15 جوان 2024 ()

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أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل ثمانية جنود صهاينة في تفجير ناقلة جند من قبل المقاومة الفلسطينية، خلال المعارك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد موقع حدشوت بزمان العبري الصهيوني بوقوع حدث صعب في غزة، وأنه في حوالي الساعة 5:00 فجراً، في غزة تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

وأضاف: إن "مروحيات تحمل جنودًا من حدث رفح هبطت في مستشفيات (بيلنسون وشعاري تسيديك).

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