الكشف عن مشروع ضخم بتيميمون

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، عن اتفاق وصفته بـ"الاستراتيجي" مع دولة إيطاليا لإنجاز "مشروع ضخم" بولاية تيميمون لإنتاج الحبوب والبقوليات، وكذا الصناعات الغذائية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "تُوِّجت مشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة السبعة لكبار المُصنّعين في العالم التي انعقدت بمدينة باري الإيطالية، وناقشت آثار التغير المناخي والتنمية في إفريقيا، باتفاق استراتيجي تُجسده شراكة جزائرية إيطالية لإنجاز مشروع ضخم، بولاية تيميمون باسم 'مؤسسة ماتيي إفريقيا' الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات، وكذا الصناعات الغذائية".

ووفق ذات المصدر "يهدف هذا المشروع، من جهة أخرى إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية الممتازة بين الجزائر وإيطاليا على كل الأصعدة، ويدفع المسار الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي".