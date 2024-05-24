تصفيات المونديال .. خبر سار للمنتخب التونسي

عاقبت اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" منتخب غينيا الاستوائية المشارك في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بخصم 6 نقاط من رصيده.

واعتبرت اللجنة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بأن منتخب غينيا الاستوائية منهزماً أمام كل من كل من ناميبيا وليبيريا 3-0 جراء إشراك هداف كأس أمم إفريقيا إيميليو نسوي لوبيز، الذي لم يكن مؤهلاً قانونياً، في المباراتين.

وغرمت اللجنة التأديبية اتحاد غينيا الاستوائية بـ150.000 فرنك سويسري مع منع المهاجم المعتزل دولياً من اللعب لمدة 6 أشهر. وتظل القرارات الحالية خاضعة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف التابعة لـ"الفيفا".

ويخدم هذا القرار المنتخب التونسي بعد خصم النقاط عن المنافس الأبرز على بطاقة التأهل للمونديال عن المجموعة الثامنة حيث كان المنتخبان يتصدران برصيد 6 نقاط لكل منهما بعد إجراء جولتين من التصفيات.

وبعد قرار "الفيفا" أصبح نسور قرطاج يتقاسمون صدارة المجموعة مع منتخب ناميبيا برصيد 6 نقاط، فيما تقهقر منتخب غينيا الاستوائية إلى المؤخرة.

وسيتواجه المنتخبان يوم 5 جوان المقبل بالعاصمة التونسية في إطار مقابلات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.