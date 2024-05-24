البويرة: العثور على جثة الشخص المفقود

تمكنت عناصر المركز المتخصص بتكجدة والتابع لمصالح الحماية المدنية لولاية البويرة من العثور وانتشال جثة الشخص المفقود منذ مدة والذي باشرت لأجله ذات المصالح عملية البحث عنه والذي ينحدر من دائرة مشدالة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "تدخلت وحدات مشدالة واحنيف والمركز المتخصص تيكجدة في انتشال الضحية التي كانت مفقودة في منحدر بالطريق الوطني رقم 30 مخرج نفق تيزي نكولان بلدية صحاريج".

وأضيف أن الضحية من جنس ذكر تبلغ من العمر 27 سنة متوفي نقل من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أمشدالة. وأشير إلى أن الضحية كانت مفقودة منذ مدة.