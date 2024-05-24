محرز يحسم قراره

خلت القائمة الجديدة للمدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، من اسم اللاعب رياض محرز، الذي سيكون غائبا بصفة رسمية عن المعسكر التحضيري للمنتخب تحسبا لمقابلتي غينيا وأوغندا برسم تصفيات كأس العالم 2026.

ورغم تواجد اسم محرز في القائمة الموسعة، إلا أن القائمة النهائية التي ضبطها بيتكوفيتش خلت من اسمه، وهو الغياب الثاني لمحرز عن الخضر في ثاني موعد للمدرب الوطني الجديد.

ويندرج عدم الاحتفاظ بقائد المنتخب الوطني رياض محرز في كونه طلب الإعفاء من المدرب بيتكوفيتش في المعسكر التحضيري السابق، دون أن يؤكد لبيتكوفيتش استعداده لحضور المعسكر التحضيري الجديد، ما اعتبره المدرب الوطني بإعلان ضمني من محرز على عدم رغبته في مواصلة اللعب للمنتخب تحت إشرافه.

وحتى وإن كان محرز لم يعلن بعد اعتزاله اللعب دوليا، فإن طلبه الإعفاء منذ رحيل جمال بلماضي وعدم تأكيده استعداده للبقاء تحت إشراف بيتكوفيتش، يعتبر موقفا صريحا اتخذه اللاعب رياض محرز، رغم أن الارتباط وجب أن يكون مع المنتخب وليس مع المدرب.

غياب محرز الجديد يقدم مؤشرا واضحا على نهاية مغامرته مع المنتخب حتى في حال عدم إعلانه الاعتزال اللعب دوليا، كون المدرب بيتكوفيتش لا يعتزم دعوته لاحقا.

وبالمقابل، فإن إسم محمد يوسف بلايلي، نجم مولودية الجزائر والبطولة الجزائرية دون منازع سيسجل عودته إلى المنتخب، حسب مصدرنا، اعتبارا من المعسكر التحضيري لشهر جوان المقبل.