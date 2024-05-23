غريقان بتلمسان وميلة

تدخلت الحماية المدنية بولاية تلمسان نهار اليوم على الساعة 11سا 03د من أجل انتشال وإخراج شخص في البحر وإسعاف آخر بمنطقة صخرية بالقرب من ميناء سيدي براهم ببلدية ودائرة هنين، حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، أما الضحية أخرى طفل 15سنة في حالة صدمة تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت الحماية المدنية بولاية ميلة، زوال اليوم على الساعة 12سا45د، من أجل انتشال شخص في بركة مائية بقرب من الوادي بالمكان المسمى مشتة بوشقو ببلدية ودائرة تسدان حدادة، حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر17 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

وكانت ذات المصالح بمستغانم قد انتشلت صباح اليوم شخص آخر من جنس ذكر بولاية مستغانم.