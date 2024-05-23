سلطات الجلفة تودع الدفعة الأولى من حجاج 2024

أشرف مساء اليوم الخميس والي ولاية الجلفة عمار علي بن ساعد ، بمعية نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء لجنة الأمن للولاية، نواب البرلمان، الأمين العام للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة، رئيس دائرة الجلفة، رئيس المجلس الشعبي البلدي، مدراء الهيئة التنفيذية، مفتي الولاية رئيس المجلس العلمي، ممثلي المجلس الأعلى للشباب، ومشايخ الولاية، على حفل توديع الدفعة الأولى من حجاج ولاية الجلفة. الحفل تم تنظيمه في قاعة المحاضرات بمقر الولاية وسط حضور مكثف من الحجاج الميامين وأهاليهم.

في هذا الإطار، قدم كل من السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف ومدير التنظيم والشؤون العامة توجيهات وإرشادات مهمة للحجاج. تركزت هذه التوجيهات حول السبل المثلى لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، وضمان سير الأمور بسلاسة خلال فترة الحج.

أثنى المسؤولون على الحجاج الميامين، وأكدوا على أهمية الالتزام بالإرشادات الدينية والصحية، وأهمية التعاون مع البعثة الرسمية لضمان تجربة حج ناجحة وآمنة. تم تزويد الحجاج بمعلومات مفصلة حول التنقل، الإقامة، وأداء المناسك بشكل صحيح، بالإضافة إلى نصائح حول التكيف مع الأجواء المناخية في مكة المكرمة.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى من حجاج ولاية الجلفة، التي تضم 99 حاجًا وحاجة، ستنطلق من مطار ولاية الأغواط يوم السبت القادم 25 ماي الجاري . وقد عبر الحجاج وأسرهم عن شكرهم وامتنانهم للتنظيم الجيد والاهتمام الكبير الذي أولته السلطات المحلية لضمان راحتهم وسلامتهم.

وفي نهاية الحفل، دعا والي الولاية وجميع الحاضرين الله سبحانه وتعالى أن يبارك في رحلتهم وأن يجعل حجهم مبرورًا وذنبهم مغفورًا وسعيهم مشكورًا، متمنين لهم العودة سالمين إلى ديارهم محملين بالأجر والثواب.