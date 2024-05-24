أزمة بين مدريد والكيان في الأفق

قرر الكيان الصهيوني، اليوم الجمعة، منع القنصلية الإسبانية العامة في القدس من تقديم خدماتها للفلسطينيين، ردا على قرار مدريد الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس: ردا على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية والدعوة التي أطلقتها نائبة رئيس الوزراء الإسباني ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية بل "لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر"، قررت قطع العلاقة بين التمثيل الإسباني في الكيان والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".

وهاجم: نائبة رئيس الوزراء الإسباني، ووصفها بالشخصية الجاهلة المليئة بالكراهية.