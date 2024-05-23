مستغانم: تفكيك شبكة تستقطب الراغبين في "الحرقة"

فككت عناصر أمن دائرة سيدي علي بمستغانم نشاط جماعة إجرامية منظمة، تتكون من ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان، من مقيمي بلدية حجاج، متورطين في قضية جنحة الشروع في تدبير الهجرة غير الشرعية، بغية الحصول على منفعة مالية، وهذا بعد شكوى تقدمت بها ضحية تعرضت للنصب وسلب منها مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والصعبة.

وقد تم توقيف المتورطين الثلاثة، حيث أن أحدهم كان يعتمد على شقيقه وأحد معارفه في استقطاب الأشخاص الراغبين في الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية معتبرة،حيث يقوم بإيهام ضحاياه بنقلهم إلى الضفة الأخرى وفور استلامه المبالغ المالية المتفق عليها مسبقا يقوم بالتحجج كل مرة بأمر ما.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.