سعيد يحذر من تدفق موجات جديدة من مهاجرين الأفارقة على تونس

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد شبكات الاتجار بالبشر ، بالتورط في الدفع بموجات حادة من الهجرة غير الشرعية باتجاه تونس ،والتي تزداد تفاقما يوما بعد يوم.

وقال الرئيس قيس سعيد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن" الذي يحصل اليوم في تونس من توافد عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء أمر غير طبيعي ويجب أن تتضافر الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الأوضاع".

وذكر سعيد أن "الشبكات التي تتاجر بالبشر وبأعضائهم، وهي تتولى إغداق الأموال على هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين لم تكن تونس سببا في فقرهم وفي بؤسهم، ولا تقبل تونس بأن يستقروا بها، وهو أمر غير مقبول فضلا عن أنه مشبوه" .

وأكد الرئيس التونسي أن تونس تريد أن تتعامل مع كل الشركاء ، بما فيهم الاتحاد الأوروبي ، الندّ للندّ وأن تقارب كل الملفات مقاربة جديدة قوامها مصالح مشتركة وقيم انسانية جديدة مشتركة بدورها.

وفي الفترة الأخيرة تشهد تونس مزيدا من تدفقات المهاجرين غير نظاميين القادمين من دول الساحل والصحراء وجنوب الصحراء ، ويتمركزون في منطقة جنوب تونس، خاصة في منطقة صفاقص.