حماس تعلن انتهاء جولة المفاوضات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد، انتهاء جولة المفاوضات الحالية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت الحركة في بيان لها، أن وفدها إلى القاهرة سيغادر الليلة للتشاور مع قيادة الحركة.

وكان وفد الحركة قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

وأكدت حماس، تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وفي 3 ماي الجاري، أعلنت حركة حماس، توجه وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر.

وقالت الحركة في بيان لها: "نؤكّد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".

وأضافت: "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

وفي 27 أفريل الماضي، أعلنت حركة حماس، قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن الحركة تسلّمت رد الاحتلال الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات، الذي سُلم للوسيطين القطري والمصري في 13 أفريل الجاري.

وأضاف الحية، في بيان، أن الحركة ستقوم بدراسة الرد الصهيوني، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تفاصيل إضافية.