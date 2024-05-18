آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

اضطراب جوي يجتاح 33 ولاية

18 ماي 2024 ()

38serv

+ -

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على ولايات عدة عبر مختلف مناطق البلاد.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن أمطارا غزيرة تتعدى 20 ملم تجتاح ولايات: سوق أهراس، ورقلة، الوادي، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، تقرت، بني عباس، المسيلة، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، عين صالح، باتنة، تندوف، سطيف، الجلفة، قسنطينة، المنيعة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، بسكرة، أدرار، النعامة، أولاد جلال وبشار، وذلك ابتداء  من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.

وأضاف نفس المصدر، أن رياحا قوية مصحوبة بتطاير للرمال تتعدى 60 كلم/سا، ستهب على ولايات: البيض، غرداية، ورقلة، النعامة، تيميمون، عين صالح، أدرار وتندوف، وذلك ابتداء من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    نتنياهو يهاجم مصر

    8987 قراءة
  • 3

    صادي يلتقي موتسيبي في بانكوك

    8439 قراءة
  • 4

    فرنسا تعلن عن خروج مناطق من كاليدونيا الجديدة عن سيطرتها

    8269 قراءة
  • 5

    العثور على طالبة متوفية بقسنطينة

    6932 قراءة