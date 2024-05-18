اضطراب جوي يجتاح 33 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على ولايات عدة عبر مختلف مناطق البلاد.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن أمطارا غزيرة تتعدى 20 ملم تجتاح ولايات: سوق أهراس، ورقلة، الوادي، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، تقرت، بني عباس، المسيلة، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، عين صالح، باتنة، تندوف، سطيف، الجلفة، قسنطينة، المنيعة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، بسكرة، أدرار، النعامة، أولاد جلال وبشار، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.

وأضاف نفس المصدر، أن رياحا قوية مصحوبة بتطاير للرمال تتعدى 60 كلم/سا، ستهب على ولايات: البيض، غرداية، ورقلة، النعامة، تيميمون، عين صالح، أدرار وتندوف، وذلك ابتداء من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء.