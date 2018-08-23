كشفت شركة إنفيديا عن الجيل الجديد من بطاقات رسومياتها (video cards) من الفئة العليا الموجهة نحو هواة ألعاب الحاسوب القادرين على تحمل التكلفة المرتفعة لتلك البطاقات.

فقد أعلنت الشركة الأميركية في معرض الألعاب الإلكترونية السنوي "غيمزكوم 2018" الذي انطلق أمس الثلاثاء في مدينة كولون بألمانيا، عن الجيل الجديد من بطاقات الرسومات؛ "آر تي إكس 2080" و"آر تي إكس 2070" و"آر تي إكس 2080تي آي".

وكشفت أن تلك البطاقات ستكون متاحة للطلب المسبق اعتبارا من 20 سبتمبر/أيلول المقبل باستثناء بطاقة آر تي إكس 2070 التي ستتوفر في أكتوبر/تشرين الأول.

وتتميز بطاقات الرسوميات الجديدة بقوة كبيرة في مجال الألعاب حيث تقول الشركة إنها تستطيع تشغيل الألعاب بدقة 4كي فائقة الوضوح بمعدل يزيد عن ستين إطارا في الثانية، إلى جانب دعم تقنية تتبع الشعاع (Ray Tracing) في الوقت الحقيقي من أجل إضاءة وتأثيرات انعكاس ضوء أكثر واقعية.

لكن هذه المزايا القوية لا تأتي بلا مقابل، فسعر أرخص هذه البطاقات يبدأ من 599 دولارا للبطاقة "آر تي إكس 2070"، أما بطاقة "آر تي إكس 2080" التي تفوقها قوة فستكلف 799 دولارا، في حين ستكلف البطاقة الأكثر قوة بين الثلاث وهي "آر تي إكس 2080 تي آي" مبلغ 1199 دولارا.

ولذلك فإن ترقية بطاقة الرسومات في حاسوبك ليست بالقرار السهل الذي يلائم الجميع، فحتى لو توفرت لك ميزانية لشراء بطاقة بأحد تلك الأسعار المرتفعة فإن قرار شراء بطاقة رسومات جديدة يعتمد على عدة عوامل.

ومن هذه العوامل: نوع البطاقة الموجودة في حاسوبك حاليا، وما إن كانت قادرة على تشغيل الألعاب الحديثة دون تلكؤ، وامتلاكك شاشة حاسوب بدقة 4كي وترغب بشدة بتشغيل الألعاب بتلك الدقة العالية، وما إذا كان الفرق الذي ستحصل عليه من الترقية يستحق ما ستدفعه من قيمة مالية.