تلمسان: حجز 33 كلغ من الكيف

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية وحجز 33 كلغ من القنب الهندي.

وتمكن أفراد المصلحة إثر هذه العملية من توقيف شخصين وحجز أكثر من 33 كلغ من القنب الهندي، وجاءت العملية بعد تحريات معمقة قام بها أفراد المصلحة حول معلومات تفيد بتحرك عناصر الشبكة واستعدادهم لترويج كمية من المخدرات وإغراق المدن الغربية للوطن بهذه السموم، على إثر هذه المعطيات تم تكثيف الجهود والتحريات التي أسفرت عن تحديد مكان تواجد أحد أفراد الشبكة حيث تم توقيفهما وضبط بحوزتهما أكثر من 33 كلغ من القنب الهندي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الاختصاص.