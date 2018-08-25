توفي ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح "خطيرة" في حادث اصطدام سيارتين ببعضهما سهرة الجمعة على مستوى الطريق الوطني رقم 2 الرابط بين ولايتي وهران وعين تموشنت.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت أنهذا الحادث الخطير وقع بالضبط على مستوى بلدة بريدعة التابعة لدائرة بوتليليس شرق مدينة وهران حيث تسبب اصطدام سيارتين سياحيتين ببعضهما في تحطمهما كلية.

وقد تم في عين المكان ضمان الإسعافات الأولية للأشخاص المصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و48 سنة قبل نقلهم على جناح السرعة نحو مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران "الحكيم بن زرجب" بينما حولت جثث الضحايا الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و38 سنة إلى نفس المؤسسة الاستشفائية.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد جندت 8 وحدات متنقلة بعد وقوع هذا الحادث الذي يتم التحقيق في ملابساته من قبل الجهات المعنية.