تم تخريب 37 مركبة و محل تجاري واحد لبيع المواد الغذائية العامة بشارع قيطوني عبد المالك بمدينة قسنطينة و ذلك من طرف مجهولين، حسب ما لوحظ اليوم الأربعاء.

وقد تم تخريب جزئي لهذه المركبات الذي مس تحديدا الزجاج الأمامي للمركبات و وزجاج الأبواب و كذا الزجاج الخلفي و بعض مرآة الرؤية الخلفية دون استهداف الهيكل الخارجي للمركبات.

وقد أكد شهود عيان أن هذه العمل التخريبي قد تم في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء من طرف مجهولين كانوا ملثمين اقتحموا هذا الحي السكاني و قاموا بتخريب السيارات المركونة به.

من جهتها، أكدت مصالح الأمن بالولاية أنه تم فتح تحقيق معمق لمعرفة الملابسات و الظروف الحقيقية لهذا العمل التخريبي الذي طال ممتلكات المواطنين.

للإشارة فقد تم صباح اليوم الأربعاء غلق شارع قيطوني عبد المالك من طرف سكان الحي مطالبين السلطات المعنية بالتدخل لتحديد هوية مرتكبي هذا الفعل التخريبي و محاسبتهم.