توفي اليوم الخميس عامل في ورشة منجمية ببلدية بوقائد شمالي ولاية تيسمسيلت إثر انهيار جزئي لسقف أحد الأنفاق التابعة للمؤسسة الوطنية للمنتجات الحديدية والمواد النافعة "إينوف" التي تعمل على استخراج مادة "الباريت".

وذكرت مصادر مطلعة أن الانهيار الجزئي الذي وقع بطول 32 مترا أصاب عاملا يبلغ من العمر 50 سنة يدعى صديقي الجيلالي يقطن بمنطقة "أولاد أمعمر الغرابة" التابعة لبلدية برج بونعامة، وقد حدث ذلك في حدود الساعة العاشرة صباحا وتطلب انتشاله من تحت الأنقاض تدخل أعوان الحماية المدنية.

وأفادت خلية الإعلام للحماية المدنية أنها سخرت شاحنة وسيارتي إسعاف و20 عونا لانتشال الضحية، واستغرقت العملية ثلاث ساعات تقريبا، ليتم بعدها نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستسفى برج بونعامة.

وحسب سكان المنطقة فإن هذا الحادث ليس الأول من نوعه بل سبقته أحداث مماثلة راح ضحيتها عمال داخل الأنفاق، كانت آخرها شهر أكتوبر سنة 2016 بعدما نجا حوالي 25 عاملا من الموت المحقق بسبب انهيار أرضي داخل أحد الأنفاق، وقبل ذلك في شهر أوت 2010 لقي عامل حتفه بعدما هوى من مرتفع بمنطقة "سيدي واضح".

ويعمل حاليا في هذا المنجم الكبير الواقع في سفح جبال الونشريس 200 عاملا من سكان المنطقة حيث يقومون باستخراج مادة "الباريت" التي تستعمل كخليط طيني مع مواد أخرى في حفر آبار البترول وبعض الصناعات الخفيفة، وهو ينتج هذه المادة منذ سنة 1976 بعد نضوب مادتي "الزنك" و"التوتياء" التي ظل ينتجهما منذ أن أنشئ لأول مرة سنة 1890 من طرف الشركة البلجيكية "الجبل القديم".