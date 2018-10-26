نددت منظمة محققون بلا حدود، باعتقال ثلاثة صحفيين جزائريين في قضية قذف، حسب ما أورده محامي المعتقلين.

محمد عبد الرحمان سمار المدعو عبدو سمار، عدلان ملاح، مروان بوذياب، تم توقيفهم من قبل مصالح الدرك الوطني وقدموا للعدالة التي أمرت بإيداعهم الحبس إلى غاية يوم المحاكمة المبرمجة في 8 نوفمبر المقبل.

مسؤول مكتب المنظمة في شمال إفريقيا، صهيب خياطي قال "لا يجب أن يرمى أي صحفي في السجن بسبب قضية قذف". وأضاف "أهكذا تحتفل السلطات الجزائرية باليوم الوطني للصحافة باعتقال وسجن الصحفيين".