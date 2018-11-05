تشهد 10 بلديات بولاية تيسمسيلت، منذ أمس الأحد، انقطاعا في التموين بالماء الشروب جراء تضرر قناة الدفع لسد "كدية الرصفة" بسبب انزلاق للتربة.

وأفادت وحدة الجزائرية للمياه اليوم الإثنين، أن هذا الانقطاع يمس كل من البلديات التالية: المعاصم، تيسمسيلت، عماري، سيدي عابد، أولاد بسام، خميستي، العيون، تملاحت، لرجام وسيدي العنتري جراء تفكك قناة الدفع الرئيسية لسد "كدية الرصفة" بمنطقة "أولاد عائشة" ببلدية لرجام بسبب انزلاق للتربة .

وتواصل فرق التدخل التابعة لوحدة الجزائرية للمياه بمعية مصالح مديريتي الموارد المائية والحماية المدنية أشغال إصلاح العطب الذي أصاب هذه القناة.

وطمأنت ذات الوحدة زبائنها بالبلديات المذكورة بأن عملية التموين بالماء الشروب ستستأنف خلال الأسبوع الجاري وذلك ريثما يتم الانتهاء من أشغال صيانة قناة الدفع لسد "كدية الرصفة".

وأبرز نفس المصدر، بأن انزلاق التربة المتكرر والذي بات يهدد القناة الرئيسية لسد "كدية الرصفة" بما فيها المحطات الموصولة بها يستدعي تدخلا عاجلا للتكفل بهذه الظاهرة الطبيعية التي تشهدها بعض المناطق الجبلية بالولاية ولاسيما منطقة "أولاد عائشة" ببلدية لرجام.