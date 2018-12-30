اقدم مساء اليوم الأحد، سكان ببلدية وادي جر إلى الغرب من البليدة ، على قطع الطريق السريع ، بين العاصمة و وهران ، احتجاجا على أزمة العطش ، التي مست حنفيات مطابخهم منذ أسبوعين تقريببا.



حالة من الاحتقان و الغضب ، عمت بين المحتجين و عائلاتهم ، دفعت بهم إلى الخروج إلى الطريق العام ، و شل حركة المركبات ، للضغط على المسؤولين ، و تسوية أزمة العطش في عز ايام الشتاء ، حيث أوضح بعض منهم لـ " الخبر " ، أن محاولات وزيارتهم لمكاتب المسؤولين و منتخبين ، لم تجد نفعا ، و أكتفى بعضهم بترديد عبارات علكيم بالصبر ، لكن يقول أحدهم ، أن أزمة انقطاع مياه الشرب ، أصبحت ظاهرة في مدينتهم ، و كثيرا ما تتكرر ، ثم أن أصحاب الصهاريج استغلوا الظرف ، و رفعوا في أسعارها ليحددوها بـ 1200 دينار ، مهددين بالتصعيد ما لم يتم تسوية أزمتهم مع الماء ،بشكل نهائي.