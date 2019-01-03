كافأت السلطات اليونانية مصريين اثنين وألباني على شجاعتهما بمنحهم الجنسية.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ثلاثة صيادين بينهما مصريين وألباني، كانوا قد أنقذوا مواطنين يونانيين من حريق مدمر بالقرب من أثينا في جوان الماضي.

وأقيم احتفال شكر فيه الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، الثلاثة صيادين وأعلن منحهم الجنسية، مؤكدا أنهم أظهروا تضامنا وإنسانية في إنقاذهم عشرات الأشخاص.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية بأن الرئيس أشار إلى أن تجنيس الثلاثة صيادين يعني أنهم كمواطنين يونايين أصبحوا أيضا مواطنين أوروبيين، وتابع:أنتم الآن مواطنون أوروبيون أيضا، ويمكنكم أن تعلموا كل شركائنا الذين لا يعرفون القيم الأوروبية، بأن يفعلوا ما ينبغي عليهم فعله.

يذكر أن 90 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حرائق الغابات التي شهدتها اليونان، وتحديدا في أجزاء من شبه جزيرة أتيكا بسبب الرياح القوية، وكانت بلدة ماتي، التي تعد منتجعا سياحيا، من أكثر المناطق تضررا بالنيران.