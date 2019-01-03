دق الإعلام الإسباني ناقوس الخطر بسبب ما اعتبره الارتفاع غير المسبوق في أعداد الشباب المغربي الذين اختاروا الهجرة سرا إلى الجانب الأوروبي عبر قوارب الموت كما يطلق عليها، حيث أكدت مصادر إخبارية محلية، أن عدد القاصرين والشباب الذين يعبرون مضيق جبل طارق بات يفوق نظرائهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت مصادر إعلامية محلية، اليوم الخميس،"أن موجة الهجرة هاته المثيرة للقلق ترجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب الشباب المغربي الذي وجد نفسه بدون مستقبل أو أي أمل في تحسين وضعيته الاجتماعية ليختار المغامرة بحياته عابرا المضيق". وأضافت، أن "المثير للانتباه أيضا هو أن عمليات الهجرة السرية عبر الزوارق أصبحت توثق عبر هواتف الشباب المغامرين، كدليل على أنهم يفخرون بمحاولتهم هجرة وطنهم الأم والبحث عن لقمة عيش في أوروبا قد تأتي وقد لا تأتي". وهذا ما نلمسه عبر مقاطع للفيديو توثّق عمليات الهجرة السرية لشباب مغاربة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، حسب ذات المصدر.



وشهد المغرب خلال الأسابيع القليلة الماضية، موجة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية، فقد عادت ما يسمى "قوارب الموت" إلى الحياه بعد سنوات، حيث تحولت الهجرة من محاولة اختراق السياج الشائك الذي يفصل المغرب عن مدينة مليلية التي توجد رهن الحكم الاداري لإسبانيا إلى المغامرة بركوب تلك القوارب في محاولة للوصول إلى الضفة الإسبانية والسبب الوضع المعيشي المزرى لشباب في عمر الزهور، حسبما أوردته مصادر إعلامية.