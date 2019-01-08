اختفى 200 جندي من الحرس الرئاسي المالي بعد وصولهم إلى كندا في نوفمبر الماضي، للتدرب على فنون محاربة الإرهاب.

ورجحت وسائل إعلام محلية في مالي، أن الجنود لاذوا بالفرار خشية العودة إلى مالي بعد نهاية التدريبات التي يخضعون لها في كندا.

وذكرت مصادر أن 80 جنديا من الجنود المائتين سبق أن تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء السياسي في كندا، مؤكدين أن بلدهم يعاني من الحرب وأن حياتهم في خطر لأنهم في الصفوف الأمامية في مواجهة الإرهابيين.

وحسب نفس المصادر طلبت الحكومة المالية من كندا "التعاون معها وترحيل هؤلاء الجنود إلى بلدهم الأصلي"، ملوحة بإلغاء أي تحالف عسكري مع كندا في حالة رفضت الأخيرة التعاون.

ويفضل الجنود الأفارقة الذين يتلقون تدريبات في البلدان الغربية، طلب اللجوء السياسي وعدم العودة إلى بلدانهم الأصلية، وذلك ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن تدريب الجنود الأفارقة على أراضيها.